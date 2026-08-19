Влияние атак на российскую экономику

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию в Кремле Путин признал, что систематические удары по инфраструктурным и промышленным объектам ухудшают экономические показатели РФ.

По его словам, на темпы роста экономики оказывают влияние внешнее давление и постоянные атаки на предприятия.

Несмотря на попытки умалить масштаб разрушений и заявления об "отсутствии критических последствий", Путин подтвердил, что эти удары наносят реальный ущерб.

"Понятно, что критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем, видим и знаем", - заявил он.