Путин "не заметил" критических последствий атак Украины, но вред есть

Атаки на российскую инфраструктуру и промышленность вроде бы не наносят ей критического ущерба, но создают ощутимый негативный эффект для экономики страны-агрессора.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ria.
В ходе заседания Совета по стратегическому развитию в Кремле Путин признал, что систематические удары по инфраструктурным и промышленным объектам ухудшают экономические показатели РФ.
По его словам, на темпы роста экономики оказывают влияние внешнее давление и постоянные атаки на предприятия.
Несмотря на попытки умалить масштаб разрушений и заявления об "отсутствии критических последствий", Путин подтвердил, что эти удары наносят реальный ущерб.
"Понятно, что критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем, видим и знаем", - заявил он.
Напомним, недавно европейская разведка оценила, сколько еще Владимир Путин сможет финансировать войну против Украины. Благодаря временному росту мировых цен на нефть Кремль получил дополнительные доходы и отсрочил острый финансовый кризис, что позволит ему продолжать боевые действия по меньшей мере до следующей весны.
В то же время, дефицит российского бюджета уже на 70% превысил годовой план.
Несмотря на рост расходов и экономические затруднения, Москва не планирует останавливать боевые действия. В частности, у Путина цинично высказались по поводу возможной "заморозки" войны, заявив, что прекращение огня по линии столкновения является неприемлемым для Кремля.