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Путин "не заметил" критических последствий атак Украины, но вред есть

15:45 19.08.2026 Ср
2 мин
Диктатор пытается приуменьшить масштаб разрушений
aimg Сергей Козачук
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Атаки на российскую инфраструктуру и промышленность вроде бы не наносят ей критического ущерба, но создают ощутимый негативный эффект для экономики страны-агрессора.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ria.

Влияние атак на российскую экономику

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию в Кремле Путин признал, что систематические удары по инфраструктурным и промышленным объектам ухудшают экономические показатели РФ.

По его словам, на темпы роста экономики оказывают влияние внешнее давление и постоянные атаки на предприятия.

Несмотря на попытки умалить масштаб разрушений и заявления об "отсутствии критических последствий", Путин подтвердил, что эти удары наносят реальный ущерб.

"Понятно, что критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем, видим и знаем", - заявил он.

Ситуация с экономикой и планами РФ

Напомним, недавно европейская разведка оценила, сколько еще Владимир Путин сможет финансировать войну против Украины. Благодаря временному росту мировых цен на нефть Кремль получил дополнительные доходы и отсрочил острый финансовый кризис, что позволит ему продолжать боевые действия по меньшей мере до следующей весны.

В то же время, дефицит российского бюджета уже на 70% превысил годовой план.

Несмотря на рост расходов и экономические затруднения, Москва не планирует останавливать боевые действия. В частности, у Путина цинично высказались по поводу возможной "заморозки" войны, заявив, что прекращение огня по линии столкновения является неприемлемым для Кремля.

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