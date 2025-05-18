Путін назвав "потрібний результат" для РФ у війні проти України

Переговори України та РФ

Нагадаємо, цього тижня, 16 травня, Україна та Росії провели перші за три роки переговори. Як і раніше заявляла Москва, російська делегація апелювала до переговорів 2022 року.

На початку повномасштабної війни Росія вимагала від України відмови від НАТО, суттєвого зменшення чисельності ЗСУ до 85 тисяч солдатів і визнати Крим російським. Більше про вимоги РФ на переговорах у 2022 році - у матеріалі РБК-Україна.

Втім, в Офісі президента України наголошували, що всі спроби росіян прив'язати переговори до 2022 року не спрацюють.

Детальніше про переговори у Стамбулі 16 травня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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