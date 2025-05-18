Путин назвал "нужный результат" для РФ в войне против Украины

Переговоры Украины и РФ

Напомним, на этой неделе, 16 мая, Украина и России провели первые за три года переговоры. Как и ранее заявляла Москва, российская делегация апеллировала к переговорам 2022 года.

В начале полномасштабной войны Россия требовала от Украины отказа от НАТО, существенного уменьшения численности ВСУ до 85 тысяч солдат и признать Крым российским. Больше о требованиях РФ на переговорах в 2022 году - в материале РБК-Украина.

Впрочем, в Офисе президента Украины отмечали, что все попытки россиян привязать переговоры к 2022 году не сработают.

Подробнее о переговорах в Стамбуле 16 мая - читайте в материале РБК-Украина.

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