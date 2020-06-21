Путин назвал визит руководства Украины в Москву неизбежным

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Российский президент готов подождать

Президент Российской Федерации Владимир Путин уверен, что визит руководства Украины в Москву обязательно состоится. В Кремле готовы ждать.

Об этом он сказал в интервью в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", передает "Вести.Ру".

"Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем", - заявил он.

Путин, который правит на территории России в течение 20 последних лет, также не исключил, что останется у власти и после 2024 года, поскольку это разрешено принятыми поправками в конституцию.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции - возможность баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет", - сказал он.

По его словам, через несколько лет вместо нормальной работы на многих уровнях власти может начаться "рысканье глазами" в поисках возможных преемников. При этом он заявил, что нужно сконцентрировать на работе, а не на поиске приемников.

Отметим, Государственная дума 10 марта поддержала поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в Российской Федерации.

Поправку внесла депутат от "Единой России" Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, получившая за это награду еще из рук генсека КПСС Никиты Хрущева.

Напомним, поправки в конституцию РФ об обнулении сроков Путина должны быть окончательно одобрены в ходе народного голосования 1 июля.

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Автор: Александр Белоус