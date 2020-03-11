Пожизненный срок: как Владимир Путин собрался вечно править Россией

Российская Госдума поддержала "обнуление" президентских сроков Владимира Путина, открыв ему прямую дорогу к президентству как минимум до 2036 года.

Попытки соблюдать хотя бы видимость демократических приличий в Кремле решили отбросить. О том, как это случилось и чего стоит ждать Украине – в колонке обозревателя РБК-Украина Милана Лелича.

Разговоры о том, как Владимир Путин собирается сохранить власть в своих руках после 2024 года (когда закончится его четвертый президентский срок), велись последние несколько лет. Практика подобных российскому авторитарных режимов наработала большое количество возможных вариантов.

Самый простой – поиск надежного и несамостоятельного преемника, из-за спины которого "старый вождь" государства сможет и дальше править, не занимая никакой официальной должности. Или же конституционная реформа, которая передаст ключевые полномочия в руки премьер-министра, чтобы эту должность по окончанию каденции занял бывший президент.

Похожий сценарий – повысить значение какого-то невыборного органа, вроде Совета нацбезопасности и обороны, без согласия которого нельзя будет провести ни одно важное для страны решение, как было сделано в Казахстане.

В самой России обсуждались и более экзотические варианты, вроде создания "союзного государства" с Беларусью, которое, естественно, должен возглавить Путин, начав отсчет своих сроков с нуля.

В январе в президентском послании Путин наконец-то очертил свое видение будущей передачи власти самому себе, предложив изменить российскую Конституцию. Президент РФ хочет закрепить ее приоритетность над международными договорами, а также запретить любые действия и призывы к "отчуждению территорий РФ", что явно направлено на закрепление аннексии Крыма.

Также Путин решил несколько расширить полномочия Госдумы, чтобы она смогла утверждать премьер-министра, а по его представлению – весь состав кабинета министров. Но самая главная новация – ввести в Конституцию РФ положение о Государственном совете.

Этот орган был создан по указу Путина еще в 2000 году, но не был наделен никакими властными полномочиями. Его члены изредка собирались и обсуждали вопросы вроде развития сельских территорий страны или сети автодорог.

Путин же предложил существенно повысить статус Госсовета, но с очень размытой формулировкой: "обеспечение согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики".

Оппозиционно настроенные к Кремлю российские обозреватели сошлись на мысли, что Госсовет таким образом займет ключевое место во всей системе власти, выше обеих палат парламента, правительства и т.д., и будет напоминать советское Политбюро. Путин, несомненно, станет его бессменным руководителем.

Пока в оппозиции обсуждали будущее Политбюро-Госсовета, провластные круги активно занимались наработкой поправок к президентскому проекту изменений в Конституцию. В итоге, с их подачи и по представлению самого Путина ко второму чтению там появились нормы о русском языке как "языке государствообразующего народа", упоминания о "памяти предков" и "вере в Бога", а также "тысячелетней истории" РФ.

Но самая главная поправка появилась только в день голосования Госдумы за президентскую инициативу во втором чтении, 10 марта. Ее внесла депутат от "Единой России" Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, получившая за это награду еще из рук генсека КПСС Никиты Хрущева.

Терешкова предложила "обнулить" все президентские сроки Путина, открыв ему возможность еще дважды баллотироваться на пост главы государства, то есть править Россией до 2036 года.

"Вопрос на самом деле стоит не о Путине, а о нас, гражданах России и ее будущем. А если так, зачем крутить и мудрить? Зачем городить какие-то искусственные конструкции? (вроде Госсовета, – ред.)", – сказала космонавт-единоросс.

В Госдуму оперативно приехал сам Владимир Путин. Он поддержал идею Терешковой, но с формальными оговорками, вроде того, что эту поправку еще должен одобрить Конституционный суд РФ и обычные граждане – на общероссийском голосовании 22 апреля.

"Нам достаточно уже было революций. Россия свой план по революциям выполнила", – сказал Путин, говоря о необходимости сохранить сильную президентскую власть. Таким образом, идея с Госсоветом как фактически центральным органом власти с Путиным во главе, судя по всему, умерла.

"Смысл всех этих инициатив и поправок в Конституцию – чтобы не возникало чувства застоя, чтобы было что обсуждать: вот, у нас что-то меняется, что-то предлагается и т.д. Конечный результат давно был понятен – Путин руководит Россией 20 лет и будет руководить, пока физически сможет. Это думали "завернуть" в одно, в другое, в третье, а потом решили: а зачем?” – сказал РБК-Украина бывший посол Украины в РФ Константин Грищенко.

Примечательно, что в 1998 году Конституционный суд РФ уже однозначно высказался против обнуления первого президентского срока Бориса Ельцина в связи с принятием новой конституции. Хотя эта лазейка дало бы ему возможность стать президентом третий раз подряд.

Но даже в Украине КС может выносить прямо противоречащие друг другу толкования Основного закона, а в России, где он абсолютно подконтролен лично Путину – и подавно. В результатах апрельского "общероссийского голосования" сомнений также не возникает.

Таким образом, в Кремле решили пойти по самому простому пути, обойдясь без преемников и госсоветов, а просто позволив Путину переизбраться как минимум дважды. По схожему пути еще в 2004 году пошел президент Беларуси Александр Лукашенко, проведя через референдум снятие запрета на количество президентских сроков в принципе.

"Путин еще игрался в демократию, а Лукашенко с его синдромом главы колхоза просто постановил, что все, отныне будет так, как он решил", – сказал изданию экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный. По его мнению, сейчас мы являемся свидетелями становления России как современной империи.

"Были же в России долгое время цари, а потом раз – и провозгласили империю во главе с государем-императором. Теперь российский народ будет праздновать его коронацию, и ему будет не до рецессии, падения рубля и прочих трудностей. Как показывает история, российский народ больше всего любит тех правителей, которые над ним издеваются, вроде Сталина или Ивана Грозного”, – считает Безсмертный.

Момент для "обнуления" в Кремле действительно выбрали удачно: и в плане отвлечения внимания от падения цены на нефть и для того, чтобы запретить уже заявленные оппозицией протестные акции, сославшись на коронавирус. Городские власти Москвы уже наложили запрет на массовые собрания до 10 апреля.

По мнению Константина Грищенко, непосредственно для Украины текущие процессы не имеют большого значения. "Любые инициативы, поправки, кадровые перестановки – это все интересно российскому истеблишменту и медиа-среде, для Украины же это не значит ничего, мы имели, имеем и будем иметь дело с тем же самым Путиным", – сказал он.

В то же время вряд ли стоит исключать возможность того, что дальнейшее укрепление концепции "осажденной крепости", в которую идеально укладывается пожизненное президентство Путина, приведет и к новой волне агрессивной внешней политики Кремля. Ведь любая империя по определению стремится к расширению своих границ и зон влияния. И для соседей России, в том числе и Украины, это однозначно плохие новости.