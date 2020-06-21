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Путін назвав візит керівництва України до Москви неминучим

Новини » В світі     21.06.2020 - 17:21
Путін назвав візит керівництва України до Москви неминучим
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Російський президент готовий почекати

Президент Російської Федерації Володимир Путін упевнений, що візит керівництва України до Москви обов'язково відбудеться. У Кремлі готові чекати.

Про це він сказав в інтерв'ю в інтерв'ю для фільму "Росія. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1", передає "Вісті.Ру".

"Я думаю, що це неминуче. Звичайно, це відбудеться, питання - коли. Але ми почекаємо", - заявив він.

Путін, який править на території Росії протягом останніх 20 років, також не виключив, що залишиться при владі і після 2024 року, оскільки це дозволено прийнятими поправками до конституції.

"Я для себе ще нічого не вирішив. Я не виключаю можливості цього. Якщо це виникне в Конституції - можливість балотуватися. Подивимося. Там видно буде", - сказав він.

За його словами, через кілька років замість нормальної роботи на багатьох рівнях влади може початися "рискання очима" у пошуках можливих наступників. При цьому він заявив, що потрібно сконцентрувати на роботі, а не на пошуку приймачів.

Державна дума 10 березня підтримала поправку про зняття обмеження на кількість президентських термінів в Російській Федерації.

Поправку внесла депутат від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова, перша у світі жінка-космонавт, отримала за це нагороду з рук генсека КПРС Микити Хрущова.

Нагадаємо, поправки до конституції РФ про обнулення термінів Путіна повинні бути остаточно схвалені в ході народного голосування 1 липня.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяВолодимир Зеленський
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