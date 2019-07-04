Путин назвал условия для диалога с Зеленским

Президент России Владимир Путин назвал условия "конструктивных переговоров" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сказал Путин в интервью Corriere della Sera, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Одно из условий - "Зеленский должен исполнить свои предвыборные обещания".

"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - заявил Путин.

Напомним, несколько дней назад пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о возможности встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Путин не отвергает контактов априори, не исключает их, однако сначала ему "надо понять политику и стратегическую линию Зеленского". При этом, по словам Пескова, Россию интересуют конкретные договоренности, которые будут достигнуты.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что встреча президентов Украины и России, Владимира Зеленского и Владимира Путина, возможна. По его словам, их встреча может быть нецелесообразна из-за большего опыта таких встреч у Путина.

Ранее Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину из-за украинских моряков.