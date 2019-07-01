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Данилюк оценил вероятность встречи Зеленского и Путина

Новости » Политика    01.07.2019 - 12:01
Данилюк оценил вероятность встречи Зеленского и Путина
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Встреча Зеленского и Путина необходима как возможность обсуждения вопроса освобождения украинских пленных

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина, президента России, возможна. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью изданию "LB".

На вопрос о том, возможна ли встреча двух президентов, Данилюк ответил "Конечно". По его словам, их встреча может быть нецелесообразна из-за большего опыта таких встреч у Путина.

"Если сравнивать опыт Путина, длительность нахождения его при власти, тотальный контроль у него в стране с Владимиром Зеленским, который только знакомится с системой власти и априори является демократом, то с этой точки зрения встреча, может быть, нецелесообразна", - отметил он.

Данилюк добавил, что встреча Зеленского и Путина необходима как возможность обсуждения вопроса освобождения украинских пленных.

"К тому же, у Путина есть свое понимание, картина ожиданий, есть понимание и у Зеленского. Конечно, никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать. А через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы", - додав він.

Напомним, ранее Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину из-за украинских моряков. "Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину: у нас у всех есть дети, верните детей родителям", - заявил он.

РБК-Украина писало, Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Bild, что при возможной встрече с Путиным поднимет вопрос оккупированных территорий - Крыма и Донбасса.

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