Путин назвал условие для снятия напряженности вокруг Украины

Президент России Владимир Путин назвал условие для снижения напряженности вокруг Украины. Он в очередной раз предложил украинскому правительству вступить в переговоры с боевиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина на пресс-конференции с Александром Лукашенко.
"Залог восстановления мира в Украине и снятия напряженности вокруг этой страны - это выполнение минских договоренностей. Все что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные и гуманитарные меры по завершению конфликта", - сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что чем раньше украинское правительство начнет прямые переговоры с боевиками из ОРДЛО, тем быстрее снизится напряженность вокруг Украины. Путин добавил, что сегодня наблюдается обострение ситуации на Донбассе.
Напомним, Россия неоднократно настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками из ОРДЛО. Президент Украины Владимир Зеленский исключил такую возможность, назвав ее бессмысленной.
Отметим, на Донбассе второй день продолжаются массированные обстрелы. С начала суток боевики 45 открывали огонь, в том числе по населенным пунктам.