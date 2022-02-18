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Путін назвав умову для зняття напруженості навколо України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін назвав умову для зниження напруженості навколо України. Він в черговий раз запропонував українському уряду вступити в переговори з бойовиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна на пресконференції з Олександром Лукашенком.

"Запорука відновлення миру в Україні і зняття напруженості навколо цієї країни - це виконання Мінських домовленостей. Все що потрібно зробити Києву, це сісти за стіл переговорів з представниками Донбасу і узгодити політичні, військові та гуманітарні заходи з завершення конфлікту", - сказав Путін.

Російський лідер підкреслив, що чим раніше український уряд почне прямі переговори з бойовиками з ОРДЛО, тим швидше знизиться напруженість навколо України. Путін додав, що сьогодні спостерігається загострення ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, Росія неодноразово наполягала на прямих переговорах Києва з бойовиками з ОРДЛО. Президент України Володимир Зеленський виключив таку можливість, назвавши її безглуздою.

Відзначити, на Донбасі другий день тривають масовані обстріли. З початку доби бойовики 45 відкривали вогонь, у тому числі по населених пунктах.

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