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Путін назвав умову для додаткових поставок газу в Європу

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Москва, Середа 29 грудня 2021 17:26
Путін назвав умову для додаткових поставок газу в Європу Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін заявив, що додаткові обсяги російського газу почнуть надходити в Європу відразу після запуску "Північного потоку-2". За його словами, Москва виконала своє завдання з будівництва трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними агентства, Путін на нараді з урядом заявив, що додаткові великі обсяги російського газу надходитимуть до Європи відразу ж, як тільки буде дозволено запуск "Північного потоку - 2".

Російський лідер також зазначив, що Росія виконала завдання щодо будівництва "Північного потоку-2" і тепер своє слово мають сказати європейці. При цьому Путін додав, що запуск газопроводу вплине на ціни не лише для Європи, а й для України.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, глава "Газпрому" Олексій Міллер оголосив про готовність до запуску "Північного потоку-2". За його словами, завершено заповнення газом другої нитки трубопроводу.

Зазначимо, що раніше віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" буде готовий до кінця цього року, а його сертифікація може бути завершена в середині 2022-го.

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Володимир Путін Російська Федерація Північний потік-2
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