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Путин назвал Украину "антиподом" России. МИД посоветовал Кремлю решать проблемы россиян

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Киев, Суббота 15 мая 2021 12:37
Путин назвал Украину "антиподом" России. МИД посоветовал Кремлю решать проблемы россиян Фото: пресс-секретарь МИД Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: РБК-Украина

Слова президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в "антипод" России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве. Кремлю следует не вмешиваться в дела других стран, а сосредоточиться на решении первоочередных проблем российского населения.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко.

В МИД напомнили, что украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам.

"Ни российские танки, ни предвестники токсичных идей" русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины на современное европейское демократическое государство", - сказал Николенко.

В то же время, он отметил, что "географию изменить нельзя", а потому после завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

"И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей", - отмечают в МИД.

Вчера Путин заявил, что Украину превращают в "антипода" РФ. Он обсуждает с постоянным членами Совбеза ситуацию в Украине. Путин также сказал, что Кремль получает новости, которые "нуждаются в особой с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации".

Напомним, Путин также заявил, что многие лица из высшего руководства Украины владеют бизнесом в РФ и оккупированном Крыму.

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