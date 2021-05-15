Путин назвал Украину "антиподом" России. МИД посоветовал Кремлю решать проблемы россиян

Слова президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в "антипод" России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве. Кремлю следует не вмешиваться в дела других стран, а сосредоточиться на решении первоочередных проблем российского населения.

В МИД напомнили, что украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам.

"Ни российские танки, ни предвестники токсичных идей" русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины на современное европейское демократическое государство", - сказал Николенко.

В то же время, он отметил, что "географию изменить нельзя", а потому после завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

"И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей", - отмечают в МИД.