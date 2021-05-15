Путін назвав Україну "антиподом" Росії. МЗС порадив Кремлю вирішувати проблеми росіян
Слова президента РФ Володимира Путіна про перетворення України на "антипод" Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів в нашій державі. Кремлю слід не втручатисяя у справи інших країн, а зосередитися на вирішенні першочергових проблем російського населення.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
У МЗС нагадали, що українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без прив‘язки до третіх сторін.
"Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей "русского міра" не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу", - сказав Ніколенко.
Водночас, він наголосив, що "географію змінити не можна", а тому після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи.
"І чим швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем російського населення. На нашу думку, як раз саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади", - наголошують в МЗС.
Учора Путін заявив, що Україну перетворюють на "антипода" РФ. Він обговорює з постійним членами Радбезу ситуацію в Україні. Путін також сказав, що Кремль отримує новини, які "потребують особливої з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації".
Нагадаємо, Путін також заявив, що багато осіб з вищого керівництва України володіють бізнесом в РФ і окупованому Криму.