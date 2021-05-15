Путін назвав Україну "антиподом" Росії. МЗС порадив Кремлю вирішувати проблеми росіян

Слова президента РФ Володимира Путіна про перетворення України на "антипод" Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів в нашій державі. Кремлю слід не втручатисяя у справи інших країн, а зосередитися на вирішенні першочергових проблем російського населення.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

У МЗС нагадали, що українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без прив‘язки до третіх сторін.

"Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей "русского міра" не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу", - сказав Ніколенко.

Водночас, він наголосив, що "географію змінити не можна", а тому після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи.

"І чим швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем російського населення. На нашу думку, як раз саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади", - наголошують в МЗС.