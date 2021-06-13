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Путин назвал цель встречи с Байденом

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Москва, Воскресенье 13 июня 2021 11:07
Путин назвал цель встречи с Байденом Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин назвал цель встречи с президентом США Джо Байденом. Он хочет восстановить контакты.

Об этом сообщает ТАСС.

Также российский президент хочет наладить диалог по направлениям, "представляющим взаимный интерес".

Путин заявил в интервью "Россия 1", что у экономик России и США есть взаимная заинтересованность.

"Многие компании американские хотят работать у нас. Их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?" - сказал он.

Целью саммита России и США Путин назвал восстановление личных контактов, отношений, налаживание диалога и создание сотрудничества по представляющим взаимные интересы направлениям.

Напомним, источники NBC сообщали, что Байден даст "жесткий сигнал" Путину по агрессии в Украине и кибератакам РФ.

Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".

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Путин назвал цель встречи с Байденом
Путин назвал цель встречи с Байденом
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