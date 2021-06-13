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Путін назвав мету зустрічі з Байденом

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Москва, Неділя 13 червня 2021 11:07
Путін назвав мету зустрічі з Байденом Фото: президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін назвав мету зустрічі з президентом США Джо Байденом. Він хоче відновити контакти.

Про це повідомляє ТАСС.

Також російський президент хоче налагодити діалог по напрямкам, що "становлять взаємний інтерес".

Путін заявив в інтерв'ю "Росія 1", що у економік Росії і США є взаємна зацікавленість.

"Багато компаній американські хочуть працювати у нас. Їх за вуха витягують з нашого ринку, вони поступаються місцем конкурентам. Це що, йде хіба на користь американській економіці?" - сказав він.

Метою саміту Росії і США Путін назвав відновлення особистих контактів, відносин, налагодження діалогу та створення співпраці по напрямкам, які представляють взаємні інтереси.

Нагадаємо, джерела NBC повідомляли, що Байден дасть "жорсткий сигнал" Путіну за агресію в Україні і кібератаки РФ.

Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".

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