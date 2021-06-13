Путін назвав мету зустрічі з Байденом
Президент Росії Володимир Путін назвав мету зустрічі з президентом США Джо Байденом. Він хоче відновити контакти.
Про це повідомляє ТАСС.
Також російський президент хоче налагодити діалог по напрямкам, що "становлять взаємний інтерес".
Путін заявив в інтерв'ю "Росія 1", що у економік Росії і США є взаємна зацікавленість.
"Багато компаній американські хочуть працювати у нас. Їх за вуха витягують з нашого ринку, вони поступаються місцем конкурентам. Це що, йде хіба на користь американській економіці?" - сказав він.
Метою саміту Росії і США Путін назвав відновлення особистих контактів, відносин, налагодження діалогу та створення співпраці по напрямкам, які представляють взаємні інтереси.
Нагадаємо, джерела NBC повідомляли, що Байден дасть "жорсткий сигнал" Путіну за агресію в Україні і кібератаки РФ.
Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".