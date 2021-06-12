Путин тоже даст отдельную пресс-коференцию после встречи с Байденом
Президент России Владимир Путин после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве тоже даст отдельную пресс-конференцию. А отсутствие совместного выхода к прессе не является свидетельством того, что в отношении саммита нет высоких ожиданий.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, отсутствие совместной пресс-конференции президентов России и США по итогам саммита в Женеве 16 июня не является свидетельством невысоких ожиданий от встречи. Он также отметил, что отдельный выход к прессе - это практика американской стороны.
"Поэтому президент Путин по завершении переговоров выйдет к кремлевскому пулу и другим СМИ", - добавил Песков.
Напомним, ранее сообщалось, что Байден после встречи с Путиным проведет пресс-конференцию отдельно. В Белом доме этот формат назвали наиболее подходящим.
До этого Путин заявил, на сегодня отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за последние несколько лет.
Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".