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Путин тоже даст отдельную пресс-коференцию после встречи с Байденом

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Москва, Суббота 12 июня 2021 17:56
Путин тоже даст отдельную пресс-коференцию после встречи с Байденом Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве тоже даст отдельную пресс-конференцию. А отсутствие совместного выхода к прессе не является свидетельством того, что в отношении саммита нет высоких ожиданий.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, отсутствие совместной пресс-конференции президентов России и США по итогам саммита в Женеве 16 июня не является свидетельством невысоких ожиданий от встречи. Он также отметил, что отдельный выход к прессе - это практика американской стороны.

"Поэтому президент Путин по завершении переговоров выйдет к кремлевскому пулу и другим СМИ", - добавил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден после встречи с Путиным проведет пресс-конференцию отдельно. В Белом доме этот формат назвали наиболее подходящим.

До этого Путин заявил, на сегодня отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за последние несколько лет.

Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".

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