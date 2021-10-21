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Путин назвал сроки заполнения второй нитки "Северного потока-2" техническим газом

Автор: Сергей Пышкин

18 октября было завершено заполнение первой нитки "Северного потока-2". В России назвали сроки завершения процедуры по второй нитке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Российской Федерации Владимира Путина.

По словам Владимира Путина, Россия завершит работы по заполнению второй нитки трубы "Северного потока-2" уже в конце текущего года, ориентировочно в середине, или же под конец декабря.

"До конца текущего года - в середине, в конце декабря - будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока - 2", - отметил президент РФ.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в России завершили процедуру заполнения техническим газом первой нитки "Северного потока-2".

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Владимир ПутинСеверный поток-2