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Путін назвав терміни заповнення другої нитки "Північного потоку-2" технічним газом

Автор: Сергій Пишкін

18 жовтня було завершено заповнення першої нитки "Північного потоку-2" технічним газом. У Росії назвали терміни завершення процедури щодо другої нитки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Російської Федерації Володимира Путіна.

За словами Володимира Путіна, Росія завершить роботи щодо заповнення другої нитки труби "Північного потоку-2" вже в кінці поточного року, орієнтовано - в середині, або ж під кінець грудня.

"До конца текущего года - в середине, в конце декабря - будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока - 2", - відзначив президент РФ.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Росії завершили процедуру заповнення технічним газом першої нитки "Північного потоку-2".

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Володимир ПутінПівнічний потік-2