Первую нитку "Северного потока - 2" заполнили техническим газом: что это означает

Процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2" по состоянию на 18 октября завершена. Давления достаточно для начала поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG (контролируется российским "Газпромом").

По данным оператора, нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн кубометров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. "Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", - говорится в сообщении. При этом пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, сообщили в Nord Stream 2 AG.