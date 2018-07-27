США могут ввести санкции против компаний Германии из-за строительства "Северного потока-2"

США напомнили энергетическим компаниям ФРГ и ряда других стран о санкциях

США могут ввести санкции против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, которые участвуют в строительстве российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон, передает "Голос Америки".

По его словам, США поддерживают продолжение транзита газа через Украину.

"Мы продолжаем выступать в поддержку продолжения транзита газа через Украину. Лучший способ, который обеспечил бы Украине возможность быть важным партнером в сфере транзита газа для Европы после 2019 года, заключается в том, чтобы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не были бы построены", - сообщил Феннон.

Заместитель госсекретаря заявил, что опора Европы на российский газ делает ее стратегически уязвимой.

"Россия может и должна оставаться поставщиком газа в Европу, но не должна доминировать на рынке ради достижения своих враждебных политических целей.

"Северный поток-2" разделит Европу и усилит возможности России использовать свои энергоресурсы для политического давления и вредного влияния", - считает Феннон.

Строительство трубопровода позволит России "усилить военное присутствие в регионе Балтики", заявил он.

Напомним, в Германии начали укладку первых труб в рамках сооружения газопровода "Северный поток-2", по которому природный газ будет поставляться из России в Германию.