Компанія Nord Stream 2 подала заявку на будівництво газопроводу в обхід Данії

Альтернативний маршрут протяжністю 175 кілометрів буде перетинати виключно економічну зону Данії

Компанія Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативний маршрут будівництва газопроводу "Північний потік - 2". Про це повідомляється на сайті компанії.

Як зазначається, компанія Nord Stream 2 передала заявку та звіт Оцінки впливу на довкілля (ОВНС) в Енергетичне агентство Данії на маршрут у виключній економічній зоні на північний захід від острова Борнхольм.

Як заявили в Nord Stream 2, це альтернативний маршрут, який не проходить через територіальні води Данії. Відзначається, що альтернативний маршрут протяжністю 175 кілометрів буде перетинати виключно економічну зону Данії.

Нагадаємо, що раніше президент України Петро Порошенко закликав європейських партнерів відмовитися від будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Порошенко назвав газопровід "троянським конем" Кремля. На його думку, Росія використовує "Північний потік-2" для того, щоб забезпечити енергетичну і геополітичну залежність Європи.

Також додамо, що заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що позицію України по "Північному потоку-2" не підтримують 4 країни.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що газопровід "Північний потік-2" призведе до більшої агресії Росії.