Порошенко закликав Європу відмовитися від "Північного потоку-2"

Порошенко назвав газопровід "троянським конем" Кремля

Президент України Петро Порошенко закликає європейських партнерів відмовитися від будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це він написав у своєму Twitter.

Зокрема, Порошенко назвав газопровід "троянським конем" Кремля. На його думку, Росія використовує "Північний потік-2" для того, щоб забезпечити енергетичну і геополітичну залежність Європи.

"Закликаю наших європейських партнерів якомога швидше позбутися оманливих і згубних кремлівських чар і твердо відстоювати власну енергетичну безпеку", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сумнівається в збереженні транзиту після запуску "Північного потоку-2".

До цього комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко оцінив втрати від зупинки транзиту російського газу. Він зазначив, що при зупинці транзиту газу економічні втрати України складуть приблизно 3 млрд доларів в рік. Ця сума, в свою чергу, становить близько 3% ВВП. Він також розповів, при яких доходах від транзиту Україна не буде проти газопроводу "Північний потік-2".