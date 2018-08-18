Путін назвав "Північний потік-2" виключно економічним проектом

Путін заявляє, що цей проект не завадить здійснювати транзит газу до Європи черезз Україну

За словами президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна, будівництво газопроводу "Північний потік-2" у країнах Європейського союзу - це "виключно економічний проект". Про це він сказав у ході зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель у суботу, 18 серпня.

Також президент РФ підкреслив, що "Північний потік-2" допоможе" задовольнити попит Європи на енергоресурси " та "покращити європейську газотранспортну систему", а також верифікувати маршрути постачань і мінімізувати транзитні ризики.

Путін додав, що реалізація цього проекту не скасовує можливостей щодо продовження транзитних поставок російського газу через територію України.

"Головне, щоб цей український транзит, він традиційний для нас, відповідав економічним вимогам, був економічним у всіх сенсах цього слова", - сказав Путін.

Нагадаємо, 10 серпня президент України Петро Порошенко вкотре закликав європейських партнерів відмовитися від будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Раніше компанія Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативний маршрут будівництва газопроводу "Північний потік - 2". Він пройде в обхід Данії.