Путин назвал причину оккупации Крыма

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в очередной раз назвал Революцию Достоинства в Украине "госпереворотом". По его словам, она стала причиной оккупации Крыма.

По его словам, обострение началось в 2014 году. До этих пор РФ якобы смирилась с тем, что "часть исторической територии" оказалась "за пределами РФ, в частности в Украине".

"Мы же с ними работали, обо всем договорились и никакие действия в отношении Крыма к нам в головы не приходили... Но в 2014 году госпереворот, людей убивали и сжигали... Президент Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти... Но зачем это сделали? После этого был Крым... Поставили нас в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", - заявил Путин.

Отметим, российский президент постоянно называет события в Украине в 2013-2014 годах, а именно Революцию Достоинства, государственным переворотом.