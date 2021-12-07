Зеленский расширил санкции за российские выборы в Крыму: кто в списке
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие очередное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, о санкциях за российские выборы в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
В санкционные списки попали:
- Михаил Малышев - глава так называемого "ЦИК Республики Крым"
- Константин Бахарев - избранный в Крыму депутат Госдумы России от "Единой России"
- Юрий Ставицкий и Владимир Сорокин - кандидаты на выборах от российских "зеленых"
- десятки других членов "ЦИК Республики Крым" и территориальных избирательных комиссий
Напомним, в ноябре Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против России, в списки попали люди, причастные к проведению выборов в оккупированном Крыму, а также представители "судов" и силовых органов.
После этого он ввел в действие санкции СНБО против сотрудников спецслужб России.