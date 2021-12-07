Зеленский расширил санкции за российские выборы в Крыму: кто в списке

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие очередное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, о санкциях за российские выборы в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Напомним, в ноябре Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против России, в списки попали люди, причастные к проведению выборов в оккупированном Крыму, а также представители "судов" и силовых органов.

После этого он ввел в действие санкции СНБО против сотрудников спецслужб России.