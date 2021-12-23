Путін назвав причину окупації Криму

Президент РФ Володимир Путін на прес-конференції черговий раз назвав Революцію Гідності в Україні "держпереворотом". За його словами, вона стала причиною окупації Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента РФ на прес-конференції.
За його словами, загострення розпочалося у 2014 році. До цього часу РФ нібито змирилася з тим, що "частина історичної території" виявилася "за межами РФ, зокрема в Україні".
"Ми ж з ними працювали, про все домовилися і жодні дії щодо Криму нам і на думку не спадали... Але у 2014 році держпереворот, людей убивали та спалювали... Президент Янукович і так з усім погодився, він був готовий піти... Але навіщо це зробили? Після цього був Крим... Поставили нас у ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше", - заявив Путін.
Зазначимо, російський президент постійно називає події в Україні в 2013-2014 роках, а саме Революцію Гідності, державним переворотом.
Нагадаємо, президент Зеленський розширив санкції за російські вибори в Криму.
У листопаді Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти Росії, до списків потрапили люди, причетні до проведення виборів в окупованому Криму, а також представники "судів" та силових органів.