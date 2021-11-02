Зеленский ввел в действие новые санкции против России. Кто попал в списки
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против России. В списки попали люди, причастные к проведению российских выборов в оккупированном Крыму, а также представители "судов" и силовых органов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
В санкционные списки представители судебной системы, причастные к незаконному преследованию крымских татар:
- Алексей Козырев - член "Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым";
- Анастасия Супряга - "старший прокурор отдела государственных обвинений прокуратуры Республики Крым";
- Ирина Кагитина - "судья Киевского районного суда" Симферополя;
- Алексей Тихопой - "судья Киевского районного суда" Симферополя;
- Андрей Гиба - начальник следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю;
- Роман Сапрунов - судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.
Под санкции попали СИЗО №1 Управления ФСИН России по Крыму и Севастополю, а также еще шесть юридических лиц, которые зарегистрированы в Крыму, России и Беларуси. Ограничения теперь распространяются на российских бизнесментов Александра Щеглова, Андрея, Сергея и Ивана Шнайдеров, а также Андрея Вейкулайнена, которые пытались вывести на украинский рынок сеть супермаркетов MERE.
Кроме того, в санкционных списках указаны 120 человек, причастных к проведению российских выборов в оккупированном Крыму.
Также санкции ввели против "губернатора" Севастополя Михаила Развозжаева, лидера байкерского клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова ("Хирург") и бывшего "главы ЦИК" так называемой "ДНР" Романа Лягина.
Санкции предусматривают блокировку активов в Украине и запрет на въезд сроком на три года.
Отметим, примечательно, что украинские правоохранители задержали Лягина еще летом 2019 года, ему инкриминировали государтсвенную измену. Приговор по его делу еще не вынесен.
Напомним, ранее Швейцария расширила персональные санкции против России за оккупацию Крыма.