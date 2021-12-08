Путин назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО: очень чувствительная тема

Президент России Владимир Путин считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. По его мнению, обеспечение безопасности Украины не должно нести угрозы российской стороне.

"Мы действительно говорили (с президентом США Джо Байденом, - ред.) о региональной проблематике, говорили о конфликте на юго-востоке Украины. И о связанной с этой ситуацией другой (для нас очень чувствительной) теме, ее затронули тоже, а именно расширение блока НАТО на восток за счет Украины. Это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что на международных переговорах предупреждает партнеров, что вступление Украины в НАТО - неприемлемо для России.

"Конечно, каждая страна вправе выбирать наиболее приемлемый способ обеспечения своей безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон. И не подрывать безопасность других стран, в данном случае России", - добавил он.