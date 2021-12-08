Путін назвав неприйнятним вступ України до НАТО: дуже чутлива тема

"Ми дійсно говорили (з президентом США Джо Байденом, - ред.) про регіональну проблематику, говорили про конфлікт на південному сході України. І про пов'язану з цією ситуацією іншу (для нас дуже чутливу) тему, її торкнулися теж, а саме розширення блоку НАТО на схід за рахунок України. Це одне з ключових питань забезпечення безпеки Росії на середньострокову і навіть стратегічну перспективу", - зазначив Путін.

Він підкреслив, що на міжнародних переговорах попереджає партнерів, що вступ України до НАТО - неприйнятний для Росії.

"Звичайно, кожна країна має право обирати найбільш прийнятний спосіб забезпечення своєї безпеки. Але це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтереси інших сторін. І не підривати безпеку інших країн, в даному випадку Росії", - додав він.