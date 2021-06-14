Путін назвав НАТО "рудиментом холодної війни"
Президент Росії Володимир Путін назвав НАТО пережитком холодної війни. Він заявив, що йому незрозуміло, "навіщо він існує сьогодні".
Про це Путін сказав в інтерв'ю телеканалу NBC, розшифровка якого оприлюднена на сайті Кремля.
"Що стосується НАТО, я вже багато разів говорив: це рудимент холодної війни. НАТО народилася в епоху холодної війни, але навіщо вона існує на сьогоднішній день, не дуже зрозуміло. Був момент, коли говорили про те, що вона трансформується, ця організація, тепер вже якось про це призабули", - сказав Путін.
За його словами, Росія виходить з того, що НАТО - це військова організація і союзники Сполучених Штатів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив 14 червня, що хоче почути чітке "так" чи "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України. Він також нагадав про збереження військової загрози РФ для України.
Зеленський в день саміту НАТО зазначив, що Україна зробила все для отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив, що сьогодні на саміті НАТО не будуть оголошені терміни і дати вступу нових членів. Альянс виходить з того, що Україні і Грузії потрібно зосередитися на реформах і тоді питання приєднання вирішиться сам собою. А поки серед країн-учасниць немає єдиної позиції з приводу надання Україні ПДЧ.