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Путін назвав НАТО "рудиментом холодної війни"

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Понеділок 14 червня 2021 16:47
Путін назвав НАТО "рудиментом холодної війни" Фото: Путін назвав НАТО "рудиментом холодної війни" (kremlin.ru)
Автор: Андрій Василюк

Президент Росії Володимир Путін назвав НАТО пережитком холодної війни. Він заявив, що йому незрозуміло, "навіщо він існує сьогодні".

Про це Путін сказав в інтерв'ю телеканалу NBC, розшифровка якого оприлюднена на сайті Кремля.

"Що стосується НАТО, я вже багато разів говорив: це рудимент холодної війни. НАТО народилася в епоху холодної війни, але навіщо вона існує на сьогоднішній день, не дуже зрозуміло. Був момент, коли говорили про те, що вона трансформується, ця організація, тепер вже якось про це призабули", - сказав Путін.

За його словами, Росія виходить з того, що НАТО - це військова організація і союзники Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив 14 червня, що хоче почути чітке "так" чи "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України. Він також нагадав про збереження військової загрози РФ для України.

Зеленський в день саміту НАТО зазначив, що Україна зробила все для отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив, що сьогодні на саміті НАТО не будуть оголошені терміни і дати вступу нових членів. Альянс виходить з того, що Україні і Грузії потрібно зосередитися на реформах і тоді питання приєднання вирішиться сам собою. А поки серед країн-учасниць немає єдиної позиції з приводу надання Україні ПДЧ.

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