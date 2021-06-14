Путін назвав НАТО "рудиментом холодної війни"

Президент Росії Володимир Путін назвав НАТО пережитком холодної війни. Він заявив, що йому незрозуміло, "навіщо він існує сьогодні".

Про це Путін сказав в інтерв'ю телеканалу NBC, розшифровка якого оприлюднена на сайті Кремля.

"Що стосується НАТО, я вже багато разів говорив: це рудимент холодної війни. НАТО народилася в епоху холодної війни, але навіщо вона існує на сьогоднішній день, не дуже зрозуміло. Був момент, коли говорили про те, що вона трансформується, ця організація, тепер вже якось про це призабули", - сказав Путін. За його словами, Росія виходить з того, що НАТО - це військова організація і союзники Сполучених Штатів.