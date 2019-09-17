Путин назвал Израиль "русскоязычным государством"

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает Израиль русскоязычным государством. Об этом он заявил на конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", передают российские СМИ.

Путин отметил, что народы России и Израиля связаны "семейными, родственными, дружескими узами".

"Это настоящая такая сетевая, общая семья. Я говорю без всякого преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством", - заявил Путин.

Напомним, ранее Путин заявил о неизбежности нормализации диалога с Украиной.

"Будет нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа. Я об этом многократно говорил. А что касается ближайшей перспективы, это в значительной степени будет зависеть от действующего украинского руководства", - заявил Путин.

Российский лидер время от времени выступает с заявлениями о "братских народах" в отношении Украины. В июне Путин, в частности, заявил, между "двумя братскими народами" не могут отсутствовать нормальные связи.