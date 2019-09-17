Зеленский и Путин могут встретиться в октябре, - источники

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Встреча может произойти после разведения сил на Донбассе и подписания "плана Штайнмайера"

В России считают, что если в сентябре Москве и Киеву удастся согласовать сроки разведения войск, а также утвердить и подписать единую редакцию "плана Штайнмайера" по урегулирования конфликта на Донбассе, то в октябре очень вероятна встреча президента Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как отмечают источники, на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 18 сентября в Минске будут согласованы сроки разведения сил конфликтующих сторон, а также утверждена и подписана единая редакция "формулы Штайнмайера".

"Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре - на саммите в "нормандском формате", приблизится к 100%", - пишет издание.

Кремль ожидает разведения сил и средств сторон в Петровском и Золотом, в Минске должны определить и назвать точные даты начала разведения.

Также в Москве хотят утверждения общей редакции "формулы Штайнмайера", предполагающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

В то же время отмечается, что "формулы Штайнмайера" не существует в едином для всех, документальном, скрепленном подписями варианте, что не раз приводило к разным трактовкам.

По информации источников, компромиссное решение уже появилось, его должны оформить в виде документа, Минская контактная группа должна подписать его.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко описал, в чем заключается условная "формула Зеленского" по урегулированию ситуации на Донбассе.