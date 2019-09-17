Путін назвав Ізраїль "російськомовною державою"

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає Ізраїль російськомовною державою. Про це він заявив на конгресі всесвітнього ізраїльського фонду "Керен ха-Йесод", передають російські ЗМІ.

Путін зазначив, що народи Росії й Ізраїлю пов'язані "сімейними, родинними, дружніми узами".

"Це справжня така мережева, загальна родина. Я кажу без перебільшення. Майже два мільйони російськомовних громадян Ізраїлю в цій країні, ми вважаємо Ізраїль російськомовним державою", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявив про неминучість нормалізації діалогу з Україною.

"Буде нормалізація відносин, тому що ми дві частини одного і того ж народу. Я про це неодноразово говорив. А що стосується найближчої перспективи, це в значній мірі буде залежати від чинного українського керівництва", - заявив Путін.

Російський лідер час від часу виступає з заявами про "братні народи" щодо України. У червні Путін, зокрема, заявив, між "двома братніми народами" не можуть бути відсутні нормальні зв'язки.