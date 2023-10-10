Путін навряд чи зважиться оголосити мобілізацію до виборів у березні, - британська розвідка

Як зазначається у звіті, президентські вибори в Росії відбудуться 17 березня 2024 року. Президент Росії Володимир Путін майже напевно знову балотуватиметься, незважаючи на те, що ще публічно не оголосив про свій намір зробити це. Є припущення, що передвиборча кампанія Путіна неофіційно розпочнеться у листопаді 2023 року.

"Хоча вибори в Росії зазнають втручання та контролю з боку Кремля, вони залишаються основним інструментом політичної легітимації", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, майже напевно передвиборча кампанія Путіна буде зосереджена на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів. Цей наратив часто використовується для виправдання дій держави та консолідації влади Путіна.

"Напередодні виборів Кремль майже напевно прагнутиме звести до мінімуму непопулярні політичні кроки. Тому вкрай малоймовірно, що якусь подальшу хвилю мобілізації буде реалізовано до президентських виборів у березні 2024 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Підтримка жителями Росії війни та Путіна

За даними незалежного "Левада-Центру", підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. У вересні 73% схвалюють вторгнення в Україну.

За останні півроку кількість жителів, які побоюються загальної мобілізації, значно не змінилася. Побоюються мобілізації 59% опитаних, 37% - не побоюються. Рідше за інших побоюються мобілізації жителі Москви.

У вересні соціологи зафіксували значне зниження довіри росіян до президента Володимира Путіна (до 38%) і членів його уряду.