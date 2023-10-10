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Путин вряд ли решиться объявить мобилизацию до выборов в марте, - британская разведка

Фото: Путин побоится объявлять еще одну мобилизацию до выборов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

До президентских выборов в марте следующего года на территории России еще одна мобилизация маловероятна. Кремль будет избегать непопулярных решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, президентские выборы в России пройдут 17 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин почти наверняка снова будет баллотироваться, несмотря на то, что еще публично не объявил о своем намерении сделать это. Есть предположения, что предвыборная кампания Путина неофициально начнется в ноябре 2023 года.

"Хотя выборы в России подвергаются вмешательству и контролю со стороны Кремля, они остаются основным инструментом политической легитимации", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, почти наверняка предвыборная кампания Путина будет сосредоточена на теме России как отдельной цивилизации, нуждающейся в защите от внешних врагов. Этот нарратив часто используется для оправдания действий государства и консолидации власти Путина.

"В преддверии выборов Кремль почти наверняка будет стремиться свести к минимуму непопулярные политические шаги. Поэтому крайне маловероятно, что какая-либо дальнейшая волна мобилизации будет реализована до президентских выборов в марте 2024 года", - отмечают в Минобороны Британии.

Поддержка жителями России войны и Путина

По данным независимого "Левада-Центра", поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. В сентябре  73% одобряют вторжение в Украину.

За последние полгода количество жителей, опасающихся всеобщей мобилизации, значимо не изменилось. Опасаются мобилизации 59% опрошенных, 37% - не опасаются. Реже остальных опасаются мобилизации жители Москвы.

В сентябре социологи зафиксировали значительное снижение доверия жителей России президенту Владимиру Путину (до 38%) и членам его правительства.

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Война России против УкраиныМобилизация в России