Путін навряд чи погодиться на енергетичне перемир'я до кінця зими, - ISW

25 вересня Путін заявив, що Україна нібито наполягає на припиненні далекобійних ударів по енергетичній інфраструктурі. Він пов'язав це з масштабом російських атак та використанням модернізованих дронів "Герань".

Російський диктатор також заявив, що Україна "повинна відчути" відповідні удари Росії та зрозуміти, що її дії, які він назвав "провокаційними", нібито призводять до погіршення ситуації.

Цю позицію підтримав пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер. Він стверджував, що удари по економічному та виробничому потенціалу України можуть послабити її переговорні позиції. За його оцінкою, російська ударна кампанія має тривати.

Чому Путін може змінити стратегію

Як зазначає ISW, у червні 2024 року Путін сформулював теорію перемоги, відповідно до якої поступове просування російської армії мало зрештою зруйнувати українську оборону та змусити Київ погодитися на вимоги Москви.

Однак у 2026 році Росія не досягла очікуваного результату. За оцінкою ISW, з березня російські війська мають майже нульові чисті територіальні здобутки, тоді як українські сили проводили успішні контрнаступальні дії на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках.

В ISW припускають, що Путін міг отримувати перебільшені повідомлення про успіхи російських військ від командирів. Водночас публічне визнання українських просувань на північ і північний схід від Лимана, на думку аналітиків, може змушувати Кремль переглядати попередній підхід до війни.

У такому разі Росія може дедалі більше покладатися на далекобійні удари, намагаючись змусити Україну до капітуляції не лише військовим тиском на фронті, а й ударами по тилу та критичній інфраструктурі.

Чи буде енергетичне перемир'я

Саме через можливу зміну російської стратегії ISW оцінює перспективи енергетичного перемир'я песимістично.

Аналітики вважають, що якщо Путін справді робить ставку на далекобійну ударну кампанію, він навряд чи погодиться на запропоноване США та Україною припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Така домовленість безпосередньо обмежила б можливості Росії проводити заплановану кампанію.

Більше того, в ISW вважають малоймовірним і суттєвий прогрес у переговорах або готовність Кремля до значних поступок до завершення російської далекобійної кампанії взимку 2026-2027 років.