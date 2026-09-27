Путин вряд ли согласится на энергетическое перемирие до конца зимы, - ISW

25 сентября Путин заявил, что Украина якобы настаивает на прекращении дальнобойных ударов по энергетической инфраструктуре. Он связал это с масштабом российских атак и использованием модернизированных дронов "Герань".

Российский диктатор также заявил, что Украина "должна ощутить" ответные удары России и понять, что ее действия, которые он назвал "провокационными", якобы приводят к ухудшению ситуации.

Эту позицию поддержал связанный с Кремлем российский военный блоггер. Он утверждал, что удары по экономическому и производственному потенциалу могут ослабить ее переговорные позиции. По его оценке, российская ударная кампания должна продолжаться.

Почему Путин может изменить стратегию

Как отмечает ISW, в июне 2024 года Путин сформулировал теорию победы, согласно которой постепенное продвижение российской армии должно в конечном итоге разрушить украинскую оборону и заставить Киев согласиться с требованиями Москвы.

Однако в 2026 году Россия не добилась ожидаемого результата. По оценке ISW, с марта у российских войск почти нулевые чистые территориальные достижения, тогда как украинские силы проводили успешные контрнаступательные действия на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

В ISW предполагается, что Путин мог получать преувеличенные сообщения об успехах российских войск от командиров. В то же время публичное признание украинских продвижений к северу и северо-востоку от Лимана, по мнению аналитиков, может вынуждать Кремль пересматривать предварительный подход к войне.

В таком случае Россия может все больше полагаться на дальнобойные удары, пытаясь принудить Украину к капитуляции не только военным давлением на фронте, но и ударами по тылу и критической инфраструктуре.

Будет ли энергетическое перемирие

Именно из-за возможного изменения российской стратегии ISW оценивает перспективы энергетического перемирия пессимистично.

Аналитики считают, что если Путин действительно делает ставку на дальнобойную ударную кампанию, он вряд ли согласится на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, предложенное США и Украиной. Такая договоренность напрямую ограничила возможности России проводить запланированную кампанию.

Более того, в ISW считают маловероятным и существенный прогресс в переговорах или готовность Кремля к значительным уступкам к завершению российской дальнобойной кампании зимой 2026-2027 годов.