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Процесс мобилизации в РФ подрывают фундаментальные проблемы, Путин не сможет их решить, - ISW

Новина українською →
Понедельник 26 сентября 2022 06:23
Процесс мобилизации в РФ подрывают фундаментальные проблемы, Путин не сможет их решить, - ISW Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Глава Кремля Владимир Путин не приложил никаких усилий, чтобы подготовить население России к войне и мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что до 24 февраля российские чиновники и пропагандисты неоднократно высмеивали идею вторжения в Украину.

После начала полномасштабной агрессии сам Путин упорно продолжал называть войну "специальной военной операцией" и не создавал в РФ информационных условий для подготовки населения к мобилизации.

"Промахи Путина в этом отношении особенно важны, поскольку на российской земле нет ни украинских войск, ни войск НАТО, также нет угрозы вторжения в РФ. Сейчас не 1812, 1914 или 1941 год, и факторы, способствовавшие мобилизации населения тогда, просто отсутствуют в войне против Украины, как бы Путин ее ни представлял своему народу", - подчеркнули в ISW.

Условий для эффективной мобилизации нет

Специалисты также указывают, что вооруженные силы России не создавали условий для эффективной мобилизации, по крайней мере, с 2008 года и не формировали резервные силы, необходимые для мгновенного призыва. Быстрых решений этих проблем нет.

"Процесс мобилизации будет безобразным, качество резервистов низкое, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже", - убеждены в Институт изучения войны.

Аналитики добавляют, что проблемы, подрывающие усилия Путина по мобилизации россиян, настолько глубоки и фундаментальны, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно и годы.

"Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно, не окажет драматического влияния на способность России поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году", - подытожили в ISW.

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ, что привело к протестам.

Больше всего людей на улицы вышло в Дагестане. Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей региона бороться против преступного призыва.

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