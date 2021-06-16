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Путин: Навальный сознательно шел на то, чтобы быть задержанным

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Женева, Среда 16 июня 2021 19:16
Путин: Навальный сознательно шел на то, чтобы быть задержанным Фото: Путин прокомментировал задержание Навального после возвращения домой (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Президент России Владимир Путин заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный, возвращаясь в Россию после лечения в Германии, сознательно шел на то, чтобы его задержали на родине. Путин считает, что оппозиционер понимал все риски, связанные возвращением домой.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Джо Байденом.

"Я исхожу из того, что (Алексей Навальный - ред.) сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел", - сказал Путин, описывая обстоятельства возвращения оппозиционера в Россию после лечения в Германии.

15 июня в Женеве активисты вышли на акцию в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. На митинг пришли несколько десятков человек.

Оппозиционер Навальный сейчас находится в российской колонии, куда его отправили после возвращения из Германии. В Германии Навальный лечился от последствий отравления, к которому причастна Россия.

Как писало РБК-Украина, Путин заявил, что не может дать гарантии того, что Навальный выйдет из колонии живым.

Кроме того, Путин отверг причастность российских спецслужб к попытке убийства Навального.

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