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Путін: Навальний свідомо йшов на те, щоб бути затриманим

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Женева, Середа 16 червня 2021 19:16
Путін: Навальний свідомо йшов на те, щоб бути затриманим Фото: Путін прокоментував затримання Навального після повернення додому (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний, повертаючись до Росії після лікування в Німеччині, свідомо йшов на те, щоб його затримали на батьківщині. Путін вважає, що опозиціонер розумів всі ризики, пов'язані з поверненням додому.

Про це Путін заявив на прес-конференції за підсумками саміту з президентом США Джо Байденом.

"Я виходжу з того, що (Олексій Навальний - ред.) свідомо йшов на те, щоб бути затриманим. Він зробив те, чого він хотів", - сказав Путін, описуючи обставини повернення опозиціонера в Росію після лікування в Німеччині.

15 червня в Женеві активісти вийшли на акцію на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального напередодні зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена. На мітинг прийшли кілька десятків людей.

Опозиціонер Навальний зараз перебуває в російській колонії, куди його відправили після повернення з Німеччини. У Німеччині Навальний лікувався від наслідків отруєння, до якого причетна Росія.

Як писало РБК-Україна, Путін заявив, що не може дати гарантії того, що Навальний вийде з колонії живим.

Крім того, Путін відкинув причетність російських спецслужб до спроби вбивства Навального.

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