Путин настроен на "войну вдолгую", - "Медуза"

Источники "Медузы" в администрации президента России говорят, что на сегодня в Кремле обсуждают рост социального недовольства из-за повышения цен и закрытия производств. При этом считается, что среди рядовых россиян, которые поддерживают Путина, тема войны против Украины перестала быть центральной.

Причем одним из триггеров станет подготовка детей к 1 сентября. По словам одного из собеседников, россияне уже сравнивают, сколько они тратят на подготовку к школе в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. Масштаб роста цен по сравнению с прошлым годом становится все более очевидным. До этого интерес к военным действиям против соседней страны глушил социальное недовольство.

Единственным выходом у Путина считают раздачу денег гражданам.

"Осенью недовольных постараются закидать деньгами. Пусть это будут сравнительно небольшие суммы, но все равно получить их людям будет приятно", - уверен один из источников.

Как писала "Медуза" весной, в Кремле пытались найти контуры идеологии, которая объясняла бы россиянам, зачем Путин начал войну и почему они должны терпеть экономические трудности из-за санкций. Но в то время разработка идей исходила из расчета на мирные переговоры.

"Сейчас Путин настроен на "войну вдолгую" - об этом "Медузе" рассказали три источника, близких к АП. Кремль больше не пытается идеологически оформить эту стратегию. Власти рассчитывают, что в ближайшее время недовольство граждан удастся "потушить деньгами", - пишет издание.