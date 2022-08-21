Шольц назвал причины нападения Путина на Украину "совершенно абсурдными"
Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил президента России Владимира Путина в том, что он напал на Украину по "совершенно абсурдным" причинам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"НАТО никогда не представляло угрозы для России", - сказал он на дне открытых дверей в канцелярии.
Он также отверг обвинение в том, что страны НАТО до войны не заботились об интересах безопасности России.
По словам Шольца, у Путина "совершенно абсурдные" идеи.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что решение о проведении "специальной операции" в Украине было принято якобы из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных правительством Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.