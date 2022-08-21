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Шольц назвал причины нападения Путина на Украину "совершенно абсурдными"

Новина українською →
Украина, Воскресенье 21 августа 2022 16:18
Шольц назвал причины нападения Путина на Украину "совершенно абсурдными" Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил президента России Владимира Путина в том, что он напал на Украину по "совершенно абсурдным" причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"НАТО никогда не представляло угрозы для России", - сказал он на дне открытых дверей в канцелярии.

Он также отверг обвинение в том, что страны НАТО до войны не заботились об интересах безопасности России.

По словам Шольца, у Путина "совершенно абсурдные" идеи.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что решение о проведении "специальной операции" в Украине было принято якобы из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных правительством Украины.

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