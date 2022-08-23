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Путін налаштований на "війну вдовгу", - "Медуза"

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін щодо України налаштований на "війну вдовгу". А Кремль більше не намагається ідеологічно оформити стратегію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

Джерела "Медузи" в адміністрації президента Росії говорять, що на сьогодні в Кремлі обговорюють зростання соціального невдоволення через підвищення цін і закриття виробництв. При цьому вважається, що серед пересічних росіян, які підтримують Путіна, тема війни проти України перестала бути центральною.

Причому одним з тригерів стане підготовка дітей до 1 вересня. За словами одного із співрозмовників, росіяни вже порівнюють, скільки вони витрачають на підготовку до школи в 2022 році, коли Росія почала повномасштабну війну в Україні. Масштаб зростання цін у порівнянні з минулим роком стає все більш очевидним. До цього інтерес до військових дій проти сусідньої країни глушив соціальне невдоволення.

Єдиним виходом у Путіна вважають роздачу грошей громадянам.

"Восени незадоволених постараються закидати грошима. Нехай це будуть порівняно невеликі суми, але все одно отримати їх людям буде приємно", - упевнений один з джерел.

Як писала "Медуза" навесні, в Кремлі намагалися знайти контури ідеології, яка пояснювала б росіянам, навіщо Путін почав війну і чому вони мають терпіти економічні труднощі через санкції. Але в той час розробка ідей виходила з розрахунку на мирні переговори.

"Зараз Путін налаштований на "війну вдовгу" - про це "Медузі" розповіли три джерела, близьких до АП. Кремль більше не намагається ідеологічно оформити цю стратегію. Влада розраховує, що найближчим часом невдоволення громадян вдасться "загасити грошима", - пише видання.

Нагадаємо, раніше німецький канцлер Олаф Шольц назвав "абсолютно абсурдними" причини нападу Путіна на Україну.

А турецький президент Реджеп Таїп Ердоган запропонував організувати зустріч лідерів України та Росії.

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Володимир ПутінВійна Росії проти України