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Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"

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Москва, Четвер 10 лютого 2022 08:43
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій" Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ситуація у світі стає "все більш турбулентною та напруженою". Він закликав "домагатися" від США та НАТО юридично закріплених так званих "гарантій безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

"Обстановка у світі стає все більш турбулентною та напруженою. Це, безумовно, вимагає додаткових наполегливих зусиль щодо забезпечення стратегічної стабільності та протидії загрозам і викликам, що насамперед - домагаючись отримання від США та їхніх натовських союзників вичерпних, юридично закріплених гарантій безпеки нашої країни", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше Росія провела три раунди переговорів щодо "гарантій безпеки" з США, НАТО та ОБСЄ.

Додамо, Міністерство закордонних справ Росії направило запити щодо "гарантій безпеки" 57 країнам-членам ОБСЄ та НАТО.

У них зачіпаються ті ж питання, які Росія піднімала в попередніх листах, зокрема, відмова від розширення НАТО, в тому числі за рахунок вступу України.

При цьому вчора у ЄС заявили, що відхилять прохання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, щоб країни-члени блоку індивідуально відповідали на вимоги Москви щодо "гарантій безпеки".

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Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
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