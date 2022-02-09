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Страны ЕС отказались по отдельности отвечать России по "гарантиям", - Bloomberg

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Брюссель, Среда 09 февраля 2022 18:21
Страны ЕС отказались по отдельности отвечать России по "гарантиям", - Bloomberg Фото: глава димпломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз отклонит просьбу министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, чтобы страны-члены блока индивидуально отвечали на требования Москвы по "гарантиям безопасности". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ответит на "гарантии" от имени 27 членов ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ответ ЕС был тесно скоординирован с Организацией Североатлантического договора (НАТО), которая направит свое собственное аналогичное письмо, по словам дипломатов, попросивших не называть их имен, поскольку этот процесс носит частный характер.

Ожидается, что ЕС направит письмо по "гарантиям" сегодня.

"В дополнение к вашему недавнему письму, адресованному министрам иностранных дел 27 государств-членов Европейского союза, я пишу, чтобы передать следующее от нашего коллективного имени. Вместе с нашими партнерами по НАТО мы, члены ЕС, готовы продолжать диалог с Россией о путях укрепления всеобщей безопасности", - говорится в письме.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС отправит письмо России, в котором призовет к деэскалации вокруг Украины. При этом ЕС попросит провести новые переговоры по безопасности в регионе.

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