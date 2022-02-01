Россия направила запросы по "гарантиям безопасности" странам-членам ОБСЕ
Министерство иностранных дел России направило запросы по "гарантиям безопасности" 57 странам-членам НАТО. В письме запрашиваются мнения о принципах ОБСЕ.
Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ilta Sanomat.
По словам министра, Финляндия вчера получила письмо от министра иностранных дел России Сергея Лаврова через российское посольство относительно гарантий безопасности.
"В письме запрашиваются мнения о принципах ОБСЕ, в том числе о том, что ни одна страна не должна повышать собственную безопасность за счет безопасности других стран", - заявил Хаависто.
Министр добавил, что письмо было направлено всем 57 странам-членам ОБСЕ, подчеркнул, что Финляндия уже готовит ответ по "гарантиям безопасности".
В письме затрагиваются те же вопросы, которые Россия поднимала в предыдущих письмах в адрес США и НАТО.
"Такой же язык используется Россией, и речь идет о принципах ОБСЕ. Это повод для дискуссии. В то же время, конечно, основной принцип ОБСЕ соблюдается. Независимые страны также независимы в выборе своих механизмов безопасности", - подчеркнул Хаависто.
Отметим, что ранее Россия выдвинула Западу требования, назвав это "гарантиями безопасности". Среди прочего там содержится требование отказать Украине в перспективе вступления в НАТО.
Напомним, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия угрожала военными действиями, если ее требования по так называемым "гарантиям безопасности" не будут выполнены.