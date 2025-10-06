Путін намагається вплинути на США, щоб відмовити від передачі Tomahawk Україні, - ІSW

Російський диктатор Володимир Путін намагається застосовувати різні підходи, щоб вплинути на рішення США. Зокрема, утримати Вашингтон від передачі Україні ракет Tomahawk і досягти поступок у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на інтерв'ю Путіна від 5 жовтня, в якому він заявив, що постачання США ракет Tomahawk для України "призведе до знищення позитивної тенденції, що зароджується" у відносинах між Москвою та Вашингтоном.

На думку експертів, цей меседж свідчить про спробу диктатора пов'язати перспективу покращення американо-російських відносин з обмеженням підтримки України з боку США.

Аналітики переконані, що Путін продовжує висувати Вашингтону обіцянки певних вигод, не пов’язаних безпосередньо з війною в Україні, щоб домогтися від них поступок саме у цьому питанні.

В ISW переконані, що Путін працює на зближення між США та Росією, зокрема шляхом тиску на адміністрацію Трампа щодо участі в переговорах з контролю над озброєннями, і таким чином досягти вигідних для Москви результатів в Україні.

Зрив передачі Tomahawk

Зокрема, на думку експертів, російський диктатор просуває різні риторичні лінії, намагаючись відговорити адміністрацію Трампа від надання Україні ракет Tomahawk.

В Інституті нагадали, що 2 жовтня Путін застеріг США від продажу цього типу ракет Україні, заявивши, що американські військові нібито будуть змушені "безпосередньо брати участь" в ударах Tomahawk.

За словами диктатора, такі удари означатимуть "новий етап ескалації", але при цьому "не змінять ситуацію на полі бою".

Аналітики нагадали, що подібні аргументи Путін використовував і раніше - коли США розглядали можливість передачі Україні ракет ATACMS, винищувачів F-16 і танків Abrams.

"Путін, схоже, намагається застосовувати різні підходи - від погроз погіршення відносин до заниження ефективності зброї - щоб вплинути на процес ухвалення рішень у Вашингтоні", - йдеться у звіті ISW.