ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Путин пытается повлиять на США, чтобы отговорить от передачи Tomahawk Украине, - ІSW

Россия, Понедельник 06 октября 2025 07:30
UA EN RU
Путин пытается повлиять на США, чтобы отговорить от передачи Tomahawk Украине, - ІSW Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин пытается применять различные подходы, чтобы повлиять на решение США. В частности, отговорить Вашингтон от передачи Украине ракет Tomahawk и добиться уступок в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на интервью Путина от 5 октября, в котором он заявил, что поставки США ракет Tomahawk для Украины "приведут к уничтожению зарождающейся позитивной тенденции" в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

По мнению экспертов, этот месседж свидетельствует о попытке диктатора связать перспективу улучшения американо-российских отношений с ограничением поддержки Украины со стороны США.

Аналитики убеждены, что Путин продолжает выдвигать Вашингтону обещания определенных выгод, не связанных непосредственно с войной в Украине, чтобы добиться от них уступок именно в этом вопросе.

В ISW отметили, что Путин работает на сближение между США и Россией, в частности путем давления на администрацию Трампа касательно участия в переговорах по контролю над вооружениями, и таким образом достичь выгодных для Москвы результатов в Украине.

Срыв передачи Tomahawk

В частности, по мнению экспертов, российский диктатор продвигает различные риторические линии, пытаясь отговорить администрацию Трампа от предоставления Украине ракет Tomahawk.

В Институте напомнили, что 2 октября Путин предостерег США от продажи этого типа ракет Украине, заявив, что американские военные якобы будут вынуждены "непосредственно участвовать" в ударах Tomahawk.

По словам диктатора, такие удары будут означать "новый этап эскалации", но при этом "не изменят ситуацию на поле боя".

Аналитики напомнили, что подобные аргументы Путин использовал и раньше - когда США рассматривали возможность передачи Украине ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams.

"Путин, похоже, пытается применять различные подходы - от угроз ухудшения отношений до занижения эффективности оружия - чтобы повлиять на процесс принятия решений в Вашингтоне", - говорится в отчете ISW.

США рассматривают передачу Украине ракет Tomahawk

В конце сентября ряд западных медиа сообщили, что президент Владимир Зеленский на полях сессии Генассамблеи ООН обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать Украине крылатые ракеты Tomahawk.

Вашингтон сейчас рассматривает этот вопрос, но окончательное решение, как ожидается, примет лично Трамп.

В то же время, источники агентства Reuters выразили сомнения в передаче Украине этих ракет, поскольку их запасы в США ограничены и предназначены для других нужд.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин отреагировал угрозами на информацию о вероятной поставке Украине Tomahawk.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Война в Украине Ракеты
Новости
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии