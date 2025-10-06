Путин пытается повлиять на США, чтобы отговорить от передачи Tomahawk Украине, - ІSW
Российский диктатор Владимир Путин пытается применять различные подходы, чтобы повлиять на решение США. В частности, отговорить Вашингтон от передачи Украине ракет Tomahawk и добиться уступок в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
В отчете сослались на интервью Путина от 5 октября, в котором он заявил, что поставки США ракет Tomahawk для Украины "приведут к уничтожению зарождающейся позитивной тенденции" в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
По мнению экспертов, этот месседж свидетельствует о попытке диктатора связать перспективу улучшения американо-российских отношений с ограничением поддержки Украины со стороны США.
Аналитики убеждены, что Путин продолжает выдвигать Вашингтону обещания определенных выгод, не связанных непосредственно с войной в Украине, чтобы добиться от них уступок именно в этом вопросе.
В ISW отметили, что Путин работает на сближение между США и Россией, в частности путем давления на администрацию Трампа касательно участия в переговорах по контролю над вооружениями, и таким образом достичь выгодных для Москвы результатов в Украине.
Срыв передачи Tomahawk
В частности, по мнению экспертов, российский диктатор продвигает различные риторические линии, пытаясь отговорить администрацию Трампа от предоставления Украине ракет Tomahawk.
В Институте напомнили, что 2 октября Путин предостерег США от продажи этого типа ракет Украине, заявив, что американские военные якобы будут вынуждены "непосредственно участвовать" в ударах Tomahawk.
По словам диктатора, такие удары будут означать "новый этап эскалации", но при этом "не изменят ситуацию на поле боя".
Аналитики напомнили, что подобные аргументы Путин использовал и раньше - когда США рассматривали возможность передачи Украине ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams.
"Путин, похоже, пытается применять различные подходы - от угроз ухудшения отношений до занижения эффективности оружия - чтобы повлиять на процесс принятия решений в Вашингтоне", - говорится в отчете ISW.
США рассматривают передачу Украине ракет Tomahawk
В конце сентября ряд западных медиа сообщили, что президент Владимир Зеленский на полях сессии Генассамблеи ООН обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать Украине крылатые ракеты Tomahawk.
Вашингтон сейчас рассматривает этот вопрос, но окончательное решение, как ожидается, примет лично Трамп.
В то же время, источники агентства Reuters выразили сомнения в передаче Украине этих ракет, поскольку их запасы в США ограничены и предназначены для других нужд.
Тем временем российский диктатор Владимир Путин отреагировал угрозами на информацию о вероятной поставке Украине Tomahawk.