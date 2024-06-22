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Путін намагається сформувати євразійську архітектуру безпеки на противагу НАТО, - ISW

Субота 22 червня 2024 06:01
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Путін намагається сформувати євразійську архітектуру безпеки на противагу НАТО, - ISW Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський диктатор Володимир Путін намагається створити альтернативну коаліцію дружніх держав і встановити "євразійську архітектуру безпеки", яка б виконувала роль альтернативи Заходу та підривала НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 21 червня Путін підтвердив свій намір створити "рівну і неподільну безпеку в Євразії". Він заявив, що Москва готова обговорювати питання євразійської безпеки з Шанхайською організацією співробітництва (ШОС), Співдружністю незалежних держав (СНД), Євразійським економічним союзом (ЄАЕС) та БРІКС - організації, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка.

Крім того, диктатор заявив, що Росія готова вести дискусії з європейськими країнами і країнами НАТО, "коли вони будуть готові".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі міністрів закордонних справ Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) 21 червня в Алмати (Казахстан) також підкреслив зусилля Росії щодо формування євразійської архітектури безпеки на заміну євроатлантичній системі безпеки. Він наголосив на необхідності спільних зусиль для створення нової євразійської архітектури безпеки та координації з іншими невизначеними багатосторонніми організаціями на євразійському континенті.

Аналітики ISW припускають, що Лавров, імовірно, мав на увазі зусилля РФ з розширення співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Путін заявляв про свою зацікавленість у розвитку відносин з цією організацією під час візиту до В'єтнаму 20 червня.

"Путін, зокрема, включив В'єтнам - країну, яка зазвичай не включається в політичні концепції Євразії - на додаток до Північної Кореї в запропоноване ним формування нової євразійської системи безпеки. Це свідчить про те, що він прагне включити Південно-Східну Азію в цю альтернативну євразійську структуру безпеки, використовуючи історично дружні зв'язки окремих країн Південно-Східної Азії з Радянським Союзом", - йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни нагадали, що вперше Путін заклав інформаційну основу для цієї євразійської структури безпеки під час свого візиту до Китаю у травні 2024 року, а потім запропонував її у промові 14 червня, в якій він заявив, що "євроатлантична система безпеки" руйнується та що західні "схеми забезпечення безпеки і процвітання в Європі не працюють".

"Путін та інші високопоставлені російські чиновники, ймовірно, будуть посилювати зусилля Росії зі створення коаліції країн, яку диктатор міг би використовувати в якості альтернативи НАТО. Одночасно Путін буде підтримувати інформаційні операції Кремля, спрямовані на неправдиве позиціонування західних країн, як єдиних прихильників України", - йдеться у звіті ISW.

Візит Путіна до КНДР

Останнім часом Володимир Путін активно намагається налагодити співпрацю з країнами Азії та Африки на противагу блоку НАТО на чолі зі США.

18 червня Путін відвідав Північну Корею, де підписав з Кім Чен Ином договір про стратегічне партнерство. В угоді передбачене надання взаємної допомоги у випадку агресії проти одного з учасників цього договору.

У Держдепі США зазначили, що підписаною угодою РФ збирає коаліцію проти демократичного світу. А зближення Росії та КНДР назвали ознакою невдач Путіна в Україні.

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