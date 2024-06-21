Держдеп США: зближення Росії та КНДР - це ознака невдач Путіна в Україні

Про це заявив заступник державного секретаря Сполучних Штатів Америки з політичних питань Джон Басс на брифінгу у Києві, повідомляє РБК-Україна .

"Якщо ви подивитеся на десятиліття риторики лідерів у Москві, я не можу пригадати жодного разу, коли російський лідер визнавав, що йому потрібна будь-чия допомога в чомусь. Тому я вважаю, що це ознака того, наскільки Володимир Путін і російський оборонний істеблішмент були здивовані хоробрістю, винахідливістю та креативністю народу України у відсічі цій неприкритій агресії", - сказав Басс.

Він наголосив, що ц"е також відображення сильної, енергійної, рішучої коаліції країн, які підтримують народ цієї країни (України - ред.) в захисті вашої землі, ваших свобод, вашої здатності вибирати власне майбутнє".